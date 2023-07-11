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На одном из направлений оккупанты чаще несут потери и сдаются в плен: подробности

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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На одном из направлений оккупанты чаще несут потери и сдаются в плен: подробности

На Таврическом направлении Силы обороны зафиксировали увеличение числа сдавшихся в плен российских оккупантов / Фото: Associated Press

У оккупантов низкое морально-психологическое состояние.

За прошедшие сутки на Таврическом направлении зафиксировали увеличение количества сдавшихся в плен российских оккупантов. Кроме того, армия РФ понесла существенные потери на этом участке фронта.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона.

"Потери врага убитыми, ранеными и пленными очень существенные... За прошедшие сутки мы зафиксировали, что в плен сдались 19 человек (за предыдущие сутки было 10 пленных). Это впервые фиксируется такое большое количество пленных именно в летний период и именно во время проведения наступательных действий группировки "Таврия", - подчеркнул спикер.

По его словам, такие действия оккупационных войск свидетельствуют о том, что у них низкое морально-психологическое состояние. Кроме того, личный состав врага демотивирован.

По словам Шершня, в районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области украинские военные находятся в активной обороне.

Напомним, аналитики ISW в своем отчете сообщили, что ВСУ захватили позиции под Бахмутом и наступают под Запорожьем. Кроме того, наступление продолжается на границе Запорожской и Донецкой областей.

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Дата публикации
Просмотры
537
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