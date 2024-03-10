На одном из направлений оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: как прошли сутки на фронте

ВСУ отразили все вражеские атаки.
За прошедшие сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения.
Об этом сообщил Генштаб.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не совершал.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении силами обороны отражены шесть атак противника.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении отражено восемь атак противника в районах восточнее Левадного, Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции.
Потери врага
За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, станции радиоэлектронной борьбы и средства противовоздушной обороны оккупантов.
Ранее сообщалось, что оккупанты снова атаковали Украину. Больше об этом читайте в новости.
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