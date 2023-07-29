На одном из направлений россияне потеряли две роты: подробности

На Таврическом направлении украинские Вооруженные силы за прошедшие сутки уничтожили более двух рот россиян. Кроме того, Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении идет работа. Силы обороны системно выбивают врага и преуспевают. В частности, украинские военные уволили Старомайорское на Донетчине и закрепляются на достигнутых рубежах", — подчеркнул он.

В свою очередь, оккупанты за сутки, 28 июля, 17 раз атаковали позиции ВСУ и совершили 666 обстрелов. Между тем, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1510 огневых задач.

В результате слаженной работы подразделений ВСУ уничтожены 19 единиц военной техники противника. В частности, два танка, четыре ББМ, пушку Д-20, несколько БПЛА и автомобильную технику. Также были уничтожены восемь складов боеприпасов врага.

Напомним, за минувшие сутки, 28 июля, было уничтожено около 400 оккупантов. Россияне также потеряли еще один танк и 11 артсистем. По состоянию на 29 июля 2023 г. ВСУ уничтожили 245 220 солдат армии Российской Федерации.

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