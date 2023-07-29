На одном из направлений россияне потеряли две роты: подробности

Оккупанты, в свою очередь, активно обстреливают позиции Сил обороны.
На Таврическом направлении украинские Вооруженные силы за прошедшие сутки уничтожили более двух рот россиян. Кроме того, Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
"На Таврическом направлении идет работа. Силы обороны системно выбивают врага и преуспевают. В частности, украинские военные уволили Старомайорское на Донетчине и закрепляются на достигнутых рубежах", — подчеркнул он.
В свою очередь, оккупанты за сутки, 28 июля, 17 раз атаковали позиции ВСУ и совершили 666 обстрелов. Между тем, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1510 огневых задач.
В результате слаженной работы подразделений ВСУ уничтожены 19 единиц военной техники противника. В частности, два танка, четыре ББМ, пушку Д-20, несколько БПЛА и автомобильную технику. Также были уничтожены восемь складов боеприпасов врага.
Напомним, за минувшие сутки, 28 июля, было уничтожено около 400 оккупантов. Россияне также потеряли еще один танк и 11 артсистем. По состоянию на 29 июля 2023 г. ВСУ уничтожили 245 220 солдат армии Российской Федерации.