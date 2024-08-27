На одном из направлений россияне провалили почти все атаки: детали от Генштаба

Силы обороны Украины сдерживают враждебный напор. Всего с начала суток произошло 125 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении продолжались восемь боев. Силы обороны отражали наступление россиян недалеко от Волчанска. Вражеская атака продолжается.

На Купянском направлении в течение дня произошло 16 боеприкосновений. Враг атаковал возле Синьковки, Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. В настоящее время продолжаются четыре атаки противника.

На Лиманском направлении российские захватчики совершили штурмовые действия вблизи Дружелюбовки, Невского и Новосадового. Семь боев завершено, два продолжаются.

На Северском направлении защитники украинской земли отразили враждебное наступление в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении - 12 боев неподалеку от Григоровки, Ивановского, Андреевки и Клещиевки. В данный момент продолжается одно штурмовое действие противника. Ситуация – под контролем наших войск.

На Торецком направлении произошло 16 боеприкосновений. Россияне атаковали позиции украинских подразделений у Нью-Йорка и Торецка. Силы обороны остановили все вражеские атаки захватчиков.

На Покровском направлении с начала этих суток велось 36 боев в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наши защитники отразили 30 наступательных действий, шесть еще продолжаются.

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал позиции украинцев вблизи Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Старомихайловки. Десять боеприкосновений завершено, пять — до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении противник предпринял шесть безрезультатных попыток вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Угледара, Водяного и Пречистовки.

На Ореховском направлении враг также не имел успеха во время четырех наступательных действий у Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении дважды атакуя позиции наших войск, противник потерпел поражение.

Ранее в ВСУ назвали потери россиян через неделю. Больше об этом читайте в новости.

Россияне штурмуют на Покровском направлении! Ситуация на фронте от Генштаба

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