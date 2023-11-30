На одном из направлений в плен сдалось более полусотни оккупантов

За последние 20 дней более 60 российских оккупантов на Таврическом направлении сдались в плен.

На Таврическом направлении враг продолжает активные наземные пехотные атаки. Местами применяет бронетехнику.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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"За сутки общие потери оккупантов в живой силе составили почти 500 человек. Также наши воины полностью уничтожили 7 танков и 13 других бронемашин. Всего зафиксировано 45 боевых столкновений и 648 артобстрелов. В минувшие сутки российские террористы нанесли 8 ракет. 5 детей. Также зафиксировано 7 авиаударов. Все на Донетчине. Почти все – это сброс КАБов с самолетов Су-35", — говорится в его сообщении.

Генерал добавил, что за прошедшие сутки россияне безуспешно вели штурмовые действия в районах Степного, Новокалинового, Авдеевки, Северного, Первомайского, восточнее Новобахмутовки и южнее Тоненького. За сегодняшний день отбиты 22 атаки захватчиков.

"В минувшие сутки еще 4 оккупанта сдались в плен. За последние 20 дней более 60 российских окупантов на Таврическом направлении сделали такой же выбор, и останутся жить. Также уничтожены 25 единиц вражеской военной техники и 2 склада боеприпасов", — отметил Тарнавский.

Напомним, по данным западной разведки, Россия разворачивает на фронте новую дивизию десантников.

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