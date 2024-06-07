На одном из направлений ВСУ активно уничтожают оккупантов: детали от Генштаба

С начала этих суток на фронте уже произошло 24 боевых столкновений. Захватчики нанесли два авиационных удара с применением пяти КАБов, более 460 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении враг активных действий не совершал, только перегруппировка войск.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже четыре боевых столкновения в районах Песчаного, Дружелюбовки и Грековки. Штурмовые действия продолжаются. Потери позиций не допущены.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты три атаки вблизи Тернов и Торского без успеха для противника. Продолжается боестолкновение недалеко от населенного пункта Терны.

На Краматорском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток здесь отражены две попытки противника продвинуться в районе Клещиевки. Недалеко от Калиновки продолжается бой.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры о недопущении продвижения российских войск в глубину нашей территории. Одно штурмовое действие оккупантов потерпело неудачу вблизи Новоалександровки. Еще пять вражеских атак продолжаются вблизи Евгеньевки, Сокола и Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

На Покровском направлении, по уточненной информации, за минувшие сутки враг понес потери: 249 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевых бронированных машины, артиллерийская система и автомобиль.

На Кураховском направлении штурмовые действия противника вблизи Георгиевки не имели успеха.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 85 человек убиты и ранены, уничтожены два танка, три боевых бронированных машины, две артиллерийские системы и семь автомобилей.

На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную атаку в районе Копани. Потери позиций не допущены.

На остальных направлениях ситуация не претерпела существенных изменений.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин оговорился, что российские войска теряют в Украине около 20 тысяч ежемесячно солдат. Эта цифра примерно равна или несколько ниже количества новых военнослужащих, которую Россия генерирует ежемесячно.

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