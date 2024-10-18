На одном из направлений ВСУ перехватили инициативу: эксперт раскрыл детали наступления на Курщине

На Курщине ВСУ выполняют одну из основных задач – это уверенное уничтожение потенциала противника в тех условиях, которые для них наиболее комфортны, чем то, что нам навязывает РФ на востоке Украины.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Курская операция продолжается. Анализ показывает, что операция приносит необходимые результаты, которые были запланированы. Российскому агрессору уже навязаны правила игры, перехвачена инициатива на одном из направлений", — отметил Рябых.

По словам военного эксперта, Украина может свободнее действовать именно на территории противника.

"Обеспечив не перенос боевых действий на территорию Сумской и Черниговской областей, которые планировали российские агрессоры", — добавил он.

Напомним, прорыв в Курскую область начался 6 августа 2024 года и в течение первых нескольких недель подразделения ВСУ взяли под контроль около 1300 кв. км российской территории, заявил командующий Александр Сырский.

Президент РФ Владимир Путин сначала утверждал, что произошла незначительная "провокация на границе", но со временем отдал приказ отбросить украинцев до 1 октября.

В настоящее время под контролем Украины находится более 700 кв. км, свидетельствует карта аналитиков DeepState. Также на этой карте можно увидеть, что контратаки россиян начались, ориентировочно, в начале сентября и за месяц ВС РФ сумели отразить около 200 кв. км.

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