На одном из направлений значительно увеличилось количество вражеских штурмов – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте всего зафиксировано 169 боевых столкновений. Значительно возросло количество вражеских атак на Лиманском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районе Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении количество боевых столкновений составило 14. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении украинские войска отражали 30 штурмовых действий оккупантов.

На Северском направлении Силами обороны отражены четыре атаки вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские воины пресекли семь попыток противника прорвать оборону ВСУ в районах Орехово-Василовки, Временного Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил восемь атак. Усилия сосредоточены в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники отбивали 24 атаки. Основные усилия враг сосредоточил в районах Селидового, Крутого Яра, Луча, Лисовки, Миролюбовки и Калинового.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага. В общей сложности враг 24 раза пытался прорвать оборону украинских войск на этом направлении.

На Времивском направлении оккупанты совершили 11 атак позиций ВСУ в направлении Богоявления.

На Ореховском направлении враг дважды без успеха атаковал позиции украинских подразделений вблизи Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно отразили пять атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, с территории РФ активно применяет авиацию, производит обстрелы пограничных населенных пунктов.

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