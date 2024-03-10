На одном из недавно горячих направлений фронта россияне снижают активность штурма

На Запорожском направлении российские оккупанты снижают активность штурмовых действий.

Об этом сообщил депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков в эфире КИЕВ24.

"Сегодня бои ведутся в районе Роботиного, Новопрокоповки, Вербового. Это участок фронта, где бои шли весь этот год или полтора. Несмотря на их попытки то и дело бросать свои штурмовые группы, никаких успехов не имеют. Имеют уничтоженную технику, раненых и убитых", – отметил он.

В то же время не уменьшается количество обстрелов авиабомбами и артиллерией.

"Если статистически проанализировать последний месяц, не уменьшается количество обстрелов КАБами, ствольной, дальнобойной артиллерией. Но это больше похоже на месть гражданскому населению прифронтовых территорий, что они не могут иметь успехов на этом участке фронта", — добавил он.

Напомним, как пишет CNN, Россия начала а таковать Украину новым мощным оружием.

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