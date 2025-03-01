На одном из участков фронта россияне потеряли до 300 танков за месяц — спикер ВСУ

Интенсивность боевых действий сейчас фактически одна из самых высоких.

В течение февраля в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" российская оккупационная армия потеряла до 25 тысяч личного состава и около 300 танков.

Об этом сообщил в эфире телеканала " Мы Украина" спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, россияне за кратчайший месяц в году потеряли 297 танков на этом участке фронта.

"Не во всех странах Европы столько на вооружении стоит", — подчеркнул Виктор Трегубов.

Спикер "Хортицы" отметил, что интенсивность боевых действий сейчас фактически одна из самых высоких.

"Это связано с тем, что россияне очень хотят одержать какие-то выдающиеся, красивые победы для того, чтобы потом торговаться с каких-то больших позиций", — предположил он.

При этом Виктор Трегубов добавил, что продвижение оккупантов относительно того количества понесенных ими потерь "абсолютно минимально".

"Каждый квадратный метр украинской земли дается россиянам такой кровью, что такое мы мало в какой войне вспомним", — подытожил он.

Напомним, российские войска оккупировали 192 квадратных километра украинской территории в феврале, что является значительным снижением по сравнению с предыдущими месяцами.

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