На одном из участков фронта трудно удерживать позиции: детали от военных

ВСУ. / © Associated Press

Реклама

Украинские Вооруженные силы присутствуют в части районов Волчанска Харьковской области. Однако оккупанты продолжают лезть по руинам, в которых трудно удерживать позиции.

Об этом заявил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Еспресо".

По его словам, на Волчанском направлении возникли реальные проблемы. Связаны они с тем, что за годы боев город уничтожен так, что даже с горы в некоторых моментах невозможно увидеть сетку улиц.

Реклама

"Россияне там пытаются наступать просто по руинам, в которых трудно удерживать позиции. Заявления врага о том, что под его контролем весь город, - не является правдой. В части районов Волчанская украинцы также присутствуют, но ситуация в том, что другие районы просто разрушены до основания, и противник по ним лезет", - подчеркнул он.

Трегубов отметил, что погодные условия, которые сейчас в регионе, россиянам немного помогают, а ВСУ мешают.

"В этот период большие туманы, особенно с утра, что не позволяет активно применять крылья, коптеры. И при этих условиях враждебные малые группы относительно эффективно применяются для инфильтрации, потому что их трудно увидеть и уничтожить в kill-зоне. Даже в отдельных случаях россияне сейчас применяют технику, потому что могут, но пока это очень ограниченно", - добавил он.

Напомним, в ВСУ предупреждали о критической ситуации под Лиманом. Украинские военные держат Лиманское направление более двух с половиной лет, сейчас противник бросает на него огромное количество сил, несмотря на колоссальные потери.

Реклама