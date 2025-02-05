Благодаря успешной операции в Курской области удалось стабилизировать ситуацию в одном из направлений и улучшить ситуацию на другом важном фронте.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми, сообщает Укринформ.

"Это то, что их войска стали слабее; то, что мы сегодня контролируем ситуацию и на Харьковщине, и на некоторых направлениях востока на Донбассе, но на Донбассе самое сложное. Важно, что в Запорожье мы держим ситуацию, она улучшилась", — сообщил глава государства.

Президент отметил, что россияне тормозили ротацию миссии МАГАТЭ, поскольку украинские войска продвинулись вперед. Он подчеркнул, что для продолжения ротации на том же мосту, украинские войска должны отступить, но они этого не сделают, поскольку эти шаги дорого стоят.

По его словам, ситуация в Донецкой области остается сложной, особенно на Покровском и Кураховском направлениях, где враг сосредоточил свои силы.

Напомним, ранее мы писали о том, что кафиры усилили террор в Ореховской общине в Запорожье, заставляя местных жителей оставаться дома.

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