На одном направлении в течение суток ВСУ уничтожили почти три роты россиян

В течение суток, 27 июня, Вооруженные силы Украины выполнили 1222 огневых задач на Таврическом направлении, где уничтожили и ранили почти три роты россиян.

Об этом сообщили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1222 огневых задач. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее", — говорится в сообщении.

Отмечается, что потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Кроме того, уничтожена 21 единица вооружения и военной техники россиян.

"На Таврическом направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Авдеевском и Марьинском направлениях, а также отмечается ведением активной обороны на Новопавловском, Времивском и Ореховском направлениях", — пишет пресс-служба.

На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиаудара по окрестностям Авдеевки и обстреляли из артиллерии более 20 населенных пунктов. На Марьинском направлении россияне не имели успеха в своих попытках наступать в окрестностях Марьинки и Побьеды. Безуспешно. Впрочем, РФ нанесла авиуадуру вблизи Марьинки и Красногоровки.

В течение суток вражеская армия 21 раз атаковала позиции Сил обороны Украины. Оккупанты совершили 477 обстрелов, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

Напомним, аналитики Института изучения войны в новом отчете сообщили, что Вооруженные силы Украины имеют инициативу под Бахмутом Донецкой области, а также они смогли продвинуться на левый берег Днепра в Херсонской области. Защитники успешно наступают на Запорожском и Донецком направлениях.

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