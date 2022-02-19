На одной из позиций ООС нардепы и иностранные журналисты попали под обстрелы боевиков

На одной из позиций ООС нардепы и иностранные журналисты попали под обстрелы боевиков

Информации о пострадавших пока нет.

На одной из позиций народные депутаты от "Слуги народа" и журналисты иностранных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие", — написала она.

В то же время есть ли пострадавшие, Палийчук не уточнила, но опубликовала видео из убежища, где сейчас укрылись народные депутаты.

Стоит отметить, что сегодня, 19 февраля, с визитом в зоне ООС находятся председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук, глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, депутаты Юрий Мысягин, Марьяна Безугла, а также заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

Напомним, в последние дни российские оккупационные войска начали массовые обстрелы украинских позиций на Донбассе с применением тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Только за минувшие сутки боевики совершили 74 обстрела по 39 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей и повредили 11 жилых домов.

По состоянию на 9:00 19 февраля российские оккупанты 19 раз нарушили режим прекращения огня, 16 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Из-за обстрелов террористов погиб украинский защитник.

Читайте также: