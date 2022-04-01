"На офицерские должности "зелень" бросают": Арестович рассказал, что должны понять российские матери

Кроме того, российские оккупанты потеряли много своей техники.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что сегодня против Украины воюют 50-60% российских срочников и у президента РФ Владимир Путина больше не осталось никаких резервов.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским адвокатом и блогером Марком Фейгиным.

"Что нужно понять российским мамам? Во-первых, здесь сейчас 50-60% срочников воюют. Во-вторых, у Путина не осталось никаких резервов вообще. Потому что на офицерские должности "зелень" бросают, без высшего военного образования. То есть даже если согласился стать офицером – держи, заполняй должность", – рассказал советник главы ОП.

"Также надо понимать, что нет техники, потому что она здесь сгорела. Сегодня, когда наступали под Киевом, то набирали по 20-30 единиц брошенной российской техники. Просто батальонный комплект стоит – забирай", – добавил Арестович.

Напомним, 1 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что в больницу белорусского Гомеля доставили российских военных, получивших значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения.

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