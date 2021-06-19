На оккупированном Донбассе боевики с нарушением разместили танки и обстреляли беспилотник ОБСЕ

Оккупанты пытаются ограничить работу СММ ОБСЕ.

Российские боевики на оккупированном Донбассе, несмотря на запреты, разместили военную технику, и обстреляли беспилотник ОБСЕ.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Так, в населенном пункте Бойкивске Донецкой области с нарушением линии отвода размещено 5 танков Т-64. А на блокпосту неподалеку оккупированной Бессарабки наемник РФ приказал команде миссии ОБСЕ покинуть район, сославшись на "меры в связи с COVID-19", но там продолжали передвигаться гражданские автомобили.

В оккупированной Горловке наемники совершили обстрел БПЛА, после чего наблюдатели СММ ОБСЕ приземлили летательный аппарат и оставили этот район. Также из-за препятствования сигнала обоих модулей GPS со стороны вооруженных формирований РФ в районе населенного пункта Степановка на подконтрольной правительству Украины территории миссией ОБСЕ был отменен полет БПЛА дальнего радиуса действия.

"Эти факты свидетельствуют о попытке российско-оккупационных войск максимально ограничить работу Специальной мониторинговой миссии на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Такие действия недопустимы и противоречат мандату СММ, который предусматривает безопасный и беспрепятственный доступ миссии на всей территории Украины", — сообщили в ООС.

Напомним, боевики за сутки 18 июня трижды обстреливали украинские позиции.

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