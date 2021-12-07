На оккупированном Донбассе часть хранилища радиоактивных отходов распыляли на металлолом.

На спутниковых снимках видны следы земляных работ в непосредственной близости от местоположения главного могильника радиоактивных отходов.

Экс-председатель Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов заявил, что на оккупированной территории Донбасса уничтожена часть хранилища радиоактивных отходов. Могильник, расположенный вблизи Донецка, распилили на металлолом.

Об этом он написал в своем блоге для УП.

По словам Фирсова, анализ спутниковых снимков территории показал, что в непосредственной близости от местоположения главного могильника радиоактивных отходов неизвестные провели земляные работы. В результате образовался котлован диаметром около 14 метров.

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“Фактически оккупационные власти дали добро на уничтожение части хранилища и распил резервуаров на металлолом. Остатки радиоактивных отходов оставили под открытым небом”, — прокомментировал он.

Такая ситуация, по его экспертному мнению, может привести к заражению почв и вод радиоактивными веществами, наиболее опасные из которых — уран и плутоний. Есть вероятность, что радиоактивная грязь может попасть непосредственно в Карловское водохранилище, где хранятся запасы питьевой воды Донецка.

Напомним, руководство ООО "Прикарпатзападтранс", специализирующееся на транспортировке нефтепродуктов, обвинили в масштабном загрязнении и порче земель в Закарпатской области.

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