На оккупированном юге у россиян появились новые крематории: Федоров о проблемах врага

На Запорожском направлении продолжаются бои, оккупанты несут потери. Кроме того, оккупантов ликвидируют в "сверхглубоком тылу" — в Кирилловке и Геническе, где почти каждый день там раздаются взрывы.

Об этом "24 каналу" рассказал легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Ликвидация оккупантов продолжается и по тому фактору, что появляются новые и новые мобильные крематории. Появляются новые и новые укрытия, куда они свозят своих "двухсотых" и "трехсотых", — рассказал Федоров.

По его словам, к мобильному крематорию в поселке Пришиб россияне на этой неделе приспособили свинарник. Туда свозят "Уралами" тела "двухсотых" захватчиков. Затем оттуда идет черный дым.

Также у русских солдат есть проблемы с логистикой. оккупанты начали жаловаться, что им несвоевременно поставляют провизию. Поэтому пошли по домам и квартирам забирать продукты у людей.

Как сообщалось, 3 сентября в Запорожье взорвалось в кафе, где питались российские офицеры. "Хлопок" произошел во временно оккупированном селе Конские Роздоры, что в Пологовском районе.

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