На оккупированном Запорожье активистам угрожают заключением и принудительным вывозом в "ЛДНР"

Недавно "глава гражданско-военной администрации" Запорожья заявил об усилении "санкций" в отношении патриотически настроенных украинских граждан.

Об этом сообщили 17 сентября в строительстве Генштаба ВСУ.

Во временно оккупированных населенных пунктах чувствуется движение сопротивления, а потому оккупанты и коллаборанты запугивают людей.

В частности, местных жителей пугают лишением свободы за оказание поддержки представителям движения сопротивления, а активистам угрожают принудительным вывозом в самопровозглашенные "ЛДНР". К слову, там за подобную деятельность предусмотрена смертная казнь.

Как сообщалось, российские оккупанты ищут патриотически настроенных жителей Херсонщины. Для своих поисков они используют местные чаты и группы в соцсетях. Кроме того, туда они прибавляют своих провокаторов. Да, россияне пытаются вывести на диалог самых активных жителей с проукраинской позицией.

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