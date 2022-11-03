На оккупированном Запорожье "мобики" повоевали с коровами и ранили российского сержанта

Четверо российских мобилизованных на временно оккупированной территории Запорожской области устроили погром на ферме и стреляли по своим.
На Запорожье россияне, призванные в армию в рамках частичной мобилизации, зарезали коров, угнали машину и открыли огонь по российским военным. Они были очень пьяны.
Как сообщает Teleram-канал Baza, инцидент произошел еще в воскресенье, 30 октября, но известно о нем стало только сейчас.
Четверо мобилизованных, отправленных на линию фронта возле запорожского города Васильевка, разгромили ферму, которая была местом их дислокации. Негодяи зарезали 13 коров, которые там содержались, и прогнали из дома фермера.
Не имея мужества воевать с ВСУ, мобилизованные напали на российских военных и избили их. После этого они угнали автомобиль и поехали кататься. Когда на одном из российских блокпостов их остановили, "мобики" открыли огонь и ранили российского сержанта.
По словам очевидцев, все четверо были пьяны почти до потери сознания.
Как сообщает Baza, в конце концов этих российских "солдатов" задержали и стали известны их имена — Хетаг Бердиев, Руслан Хостикоев и два брата Авлоховых.
Напомним, в Запорожской области фиксируют случаи дезертирства "мобиков", пригнанных из РФ.
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