На оккупированном Запорожье россияне выселяли людей из их домов, потому что те не хотели идти на "референдум" — Маляр

Во временно оккупированной части Запорожской области россияне выселяли людей из их жилья, потому что местные отказывались участвовать в так называемом "референдуме".

Чтобы снять "картинку" для российских пропагандистов, оккупанты устраивали "медийные участки", на которых голосовали коллаборанты.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"В отдельных временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области российские оккупационные администрации прибегли к выселению гражданского населения из собственных домов, которое отказалось голосовать на так называемом "референдуме" о присоединении ТОТ Запорожской области к составу России", — сообщила Маляр.

Россия также развернула работу показательных "медийных участков" и организации работы на них российских политтехнологов и массовок из заранее подготовленных и проплаченных коллаборантов.

"Очевидно, что именно поражения на фронте заставили военно-политическое руководство России ускорить проведение референдумов на временно оккупированных территориях, в т. ч. привлечь их население к так называемой частичной мобилизации с целью восполнения сокрушительных потерь российской оккупационной армии", — пояснила Маляр.

Напомним, СБУ задержала предателя, которого россияне избрали управлять оккупированным селом Дымер в Киевской области.

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