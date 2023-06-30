На оккупированном Запорожье россияне убили семейную пару: похитили 3 авто, $30 тыс. и ювелирку

Убийцами-мародерами оказались оккупанты из подразделений "Шторм" и "Шторм Z".

Российские военные грабят и убивают мирное население на оккупированных территориях и это уже не скрывают сами пропагандисты.

Так, на пропагандистском Telegram-канале Baza появилась информация, что четверо боевиков подразделений "Шторм" и "Шторм Z" убили семейную пару на захваченной части Запорожской области.

Убийство произошло еще 14 июня.

"В тот вечер в своем доме в селе Подгорное (вероятно речь идет о Подгорном вблизи Васильевки. – Ред.) были обнаружены трупы Юрия и Риммы Вайно с пулевыми ранениями", – говорится в сообщении.

Подгорное на карте / Фото: Deepstatemap

У них с участка были похищены два легковых автомобиля, один грузовик, 30 тысяч долларов, а также ювелирные украшения.

Убийцами-мародерами оказались оккупанты из подразделений "Шторм" и "Шторм Z". Ранее сообщалось, что подразделения укомплектовываются в том числе бывшими заключенными.

Один из задержанных признался в убийстве и показал, где спрятал автомат Ак-12, из которого расстреливал семью.

Дезертирство в рядах окупантов

Чуть более месяца назад в Ростовской области РФ разыскивали несколько десятков боевиков подразделения "Шторм Z", сбежавших из оккупированной Луганщины и убивших при побеге российского военнослужащего.

Также сообщалось, что в конце мая в Бахмуте 30 завербованных зэков ЧВК "Вагнер" убили трех российских оккупантов и двух гражданских и скрылись на угнанном КамАЗе.

В начале этого года четверо оккупантов сбежали с фронта в Ростовскую область, прихватив с собой автоматы.

В Ростовской области бывший зек, дезертировавший из ЧВК "Вагнер", открыл огонь по полицейским.