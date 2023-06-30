На оккупированном Запорожье россияне убили семейную пару: похитили 3 авто, $30 тыс. и ювелирку

Убийцами-мародерами оказались оккупанты из подразделений "Шторм" и "Шторм Z".
Российские военные грабят и убивают мирное население на оккупированных территориях и это уже не скрывают сами пропагандисты.
Так, на пропагандистском Telegram-канале Baza появилась информация, что четверо боевиков подразделений "Шторм" и "Шторм Z" убили семейную пару на захваченной части Запорожской области.
Убийство произошло еще 14 июня.
"В тот вечер в своем доме в селе Подгорное (вероятно речь идет о Подгорном вблизи Васильевки. – Ред.) были обнаружены трупы Юрия и Риммы Вайно с пулевыми ранениями", – говорится в сообщении.
У них с участка были похищены два легковых автомобиля, один грузовик, 30 тысяч долларов, а также ювелирные украшения.
Убийцами-мародерами оказались оккупанты из подразделений "Шторм" и "Шторм Z". Ранее сообщалось, что подразделения укомплектовываются в том числе бывшими заключенными.
Один из задержанных признался в убийстве и показал, где спрятал автомат Ак-12, из которого расстреливал семью.
Дезертирство в рядах окупантов
Чуть более месяца назад в Ростовской области РФ разыскивали несколько десятков боевиков подразделения "Шторм Z", сбежавших из оккупированной Луганщины и убивших при побеге российского военнослужащего.
Также сообщалось, что в конце мая в Бахмуте 30 завербованных зэков ЧВК "Вагнер" убили трех российских оккупантов и двух гражданских и скрылись на угнанном КамАЗе.
В начале этого года четверо оккупантов сбежали с фронта в Ростовскую область, прихватив с собой автоматы.
В Ростовской области бывший зек, дезертировавший из ЧВК "Вагнер", открыл огонь по полицейским.