На оккупированной части Херсона россияне жестоко убили женщину

Оккупанты требовали деньги.
Российские военные расстреляли женщину во временно оккупированной части Херсонской области.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.
Трагедия произошла 24 апреля.
В прокуратуре заявили, что в одном из населенных пунктов временно оккупированной Юбилейной громады Херсонского района российские военные расстреляли 65-летнюю местную жительницу. После этого они попытались сжечь ее дом.
"Россияне пришли к женщине во двор. Оккупанты потребовали у нее денег, но желаемого не получили. Тогда россияне расстреляли жертву из автоматического оружия", — говорится в сообщении.
По этому факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Напомним, в Херсонской области, вблизи села Крынки, оккупанты расстреляли троих безоружных украинских военнопленных.
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