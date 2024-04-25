На оккупированной части Херсона россияне жестоко убили женщину

Российские военные расстреляли женщину во временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

Трагедия произошла 24 апреля.

В прокуратуре заявили, что в одном из населенных пунктов временно оккупированной Юбилейной громады Херсонского района российские военные расстреляли 65-летнюю местную жительницу. После этого они попытались сжечь ее дом.

"Россияне пришли к женщине во двор. Оккупанты потребовали у нее денег, но желаемого не получили. Тогда россияне расстреляли жертву из автоматического оружия", — говорится в сообщении.

По этому факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Напомним, в Херсонской области, вблизи села Крынки, оккупанты расстреляли троих безоружных украинских военнопленных.

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