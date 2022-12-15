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На оккупированной части Луганщины взорвался склад с боеприпасами: вспыхнул пожар, слышна детонация

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2221
Время на прочтение
1 мин
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На оккупированной части Луганщины взорвался склад с боеприпасами: вспыхнул пожар, слышна детонация

В Сети публикуют видео пожара.

Во временно оккупированном городе Ирмино Луганской области 15 декабря сообщают о взрыве на российском складе с боеприпасами.

Видео публикуют в телеграм-каналах.

На видео видно, как внезапно загорается российский склад с боеприпасами. На месте происшествия вспыхнул масштабный пожар и слышны звуки детонации. Отмечается, что звуки взрывов слышны даже в нескольких километрах от места происшествия.

Местные жители снимают видео пожара и публикуют в Сети.

Напомним, Генштаб ВСУ 15 декабря подтвердил уничтожение двух складов с боеприпасами и военным оружием российских оккупантов. Стало известно, что 13 декабря в районах населённых пунктов Токмак, Пологи и Бердянск Запорожской области Силы обороны уничтожили два склада боеприпасов врага, две артиллерийские системы с боекомплектом, а также шесть единиц военной техники разного типа. Более 200 военнослужащих противника получили ранения.

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Дата публикации
Просмотры
2221
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