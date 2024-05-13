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На оккупированной части Украины подорвали авто российского депутата – видео

На оккупированной части Украины подорвали авто российского депутата – видео

На ВОТ подорвали авто депутата из РФ /Фото: скриншот

Депутат РФ находился в так называемой зоне "СВО".

На временно оккупированной части Украины подорвали машину российского депутата из Астрахани Дениса Харитонова. В момент взрыва он находился в автомобиле, но ему удалось выбраться невредимым.

Об этом пишет Telegram-канал Astra.

Где именно случился подрыв, он не сообщил.

"5 марта я рассказал о своей личной машине, на которой выполняю задачи в зоне специальной военной операции (БМД- Боевая Машина Депутата). Сегодня,  при выполнении очередного задания, БМД взорвалась... и сгорела дотла...Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища "Шмеля", которые вёз его родным... Давно меня не взрывали в моей машине", - прокомментировал росдепутат.

Напомним, в Бердянске 5 мая подорвали авто, в котором находился один из организаторов застенков для украинских пленных на территории исправительной колонии города.

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