На оккупированной части Украины подорвали авто российского депутата – видео

На временно оккупированной части Украины подорвали машину российского депутата из Астрахани Дениса Харитонова. В момент взрыва он находился в автомобиле, но ему удалось выбраться невредимым.

Об этом пишет Telegram-канал Astra.

Где именно случился подрыв, он не сообщил.

"5 марта я рассказал о своей личной машине, на которой выполняю задачи в зоне специальной военной операции (БМД- Боевая Машина Депутата). Сегодня, при выполнении очередного задания, БМД взорвалась... и сгорела дотла...Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища "Шмеля", которые вёз его родным... Давно меня не взрывали в моей машине", - прокомментировал росдепутат.

Напомним, в Бердянске 5 мая подорвали авто, в котором находился один из организаторов застенков для украинских пленных на территории исправительной колонии города.

Читайте также ведущие новости дня: