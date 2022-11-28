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На оккупированной части Запорожья Россия готовит полную мобилизацию: мэр Мелитополя объяснил, как уехать

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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На оккупированной части Запорожья Россия готовит полную мобилизацию: мэр Мелитополя объяснил, как уехать

Фото: Associated Press

Россия хочет использовать украинцев как "пушечное мясо".

На оккупированной части Запорожской области Россия готовит полную мобилизацию мужчин и вербует заключенных вступать в ряды оккупационной армии.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Федоров отметил, что последние два дня на блокпоста в Васильевке россияне не выпускают в сторону Запорожья мужчин, у которых либо нет военного билета, либо есть военный билет, подтверждающий пригодность к службе. Также оккупанты вербуют осужденных для участия в боевых действиях.

Таким образом, Россия хочет использовать украинцев, как "пушечное мясо" в войне против своих же сограждан.

"Есть еще 2 альтернативных пути эвакуации – в сторону Грузии и европейских стран через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или через Крым", — написал Федоров.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное пришествие на местность нашего страны. Оккупанты планировали захватить Киев и свергнуть законную власть, чтобы установить свой марионеточный режим.

ВСУ провели несколько успешных контрнаступлений и освободили северные области, Харьковщину и Херсон от российских оккупантов. Под контролем захватчиков сейчас находятся части Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

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Дата публикации
Просмотры
2134
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