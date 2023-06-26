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На оккупированной части Запорожья школьников заставляют писать письма военным РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
341
Время на прочтение
1 мин
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На оккупированной части Запорожья школьников заставляют писать письма военным РФ

На оккупированной части Запорожья школьников заставляют писать письма военным РФ. Фото: русская пропаганда.

Оккупанты продолжают использовать детей для обмана и манипуляций.

На временно захваченных территориях Запорожской области детей в пришкольных лагерях заставляют писать письма российским захватчикам.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Такие факты зафиксированы, в частности, в Бердянске и в Мелитополе.

"Дети переписывают заготовленный текст из образца под наблюдением российских учителей, которых накануне привезли в регион. Все это снимают пропагандисты", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что родителей, которые пытаются уберечь своих детей и отказываются отдавать их в такие "лагеря отдыха", штрафуют или угрожают лишить родительских прав.

Напомним, оккупанты в Бердянске убили двух подростков — Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова. ТСН.ua собрал подробности трагедии.

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Дата публикации
Просмотры
341
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