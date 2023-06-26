На оккупированной части Запорожья школьников заставляют писать письма военным РФ

Оккупанты продолжают использовать детей для обмана и манипуляций.
На временно захваченных территориях Запорожской области детей в пришкольных лагерях заставляют писать письма российским захватчикам.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Такие факты зафиксированы, в частности, в Бердянске и в Мелитополе.
"Дети переписывают заготовленный текст из образца под наблюдением российских учителей, которых накануне привезли в регион. Все это снимают пропагандисты", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что родителей, которые пытаются уберечь своих детей и отказываются отдавать их в такие "лагеря отдыха", штрафуют или угрожают лишить родительских прав.
Напомним, оккупанты в Бердянске убили двух подростков — Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова. ТСН.ua собрал подробности трагедии.
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