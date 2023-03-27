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На оккупированной Донеччине раздались громкие взрывы: детонирует склад с боеприпасами окупантов (фото, видео)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3750
Время на прочтение
1 мин
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На оккупированной Донеччине раздались громкие взрывы: детонирует склад с боеприпасами окупантов (фото, видео)

Фото: Фото из социальных сетей

Обстоятельства происшествия неизвестны.

В Новотроицком Волновахском районе Донецкой области в понедельник, 27 марта, раздались громкие взрывы. Также слышны звуки детонации боеприпасов оккупационной армии.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и донецкие телеграммы-каналы.

Взрыв в Новотроицком раздался 27 марта. После этого в Сети публикуют видео того, как детонируют вражеские боеприпасы. Также над населенным пунктом виден черный дым.

Пока обстоятельства "бавовны" в этом населенном пункте неизвестны.

Напомним, утром понедельника, 27 марта , во временно захваченном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы, в результате чего разрушены сразу несколько зданий, которые оккупировали россияне.

Также взрывы прогремели и в Мариуполе. Как уточнил советника мэра Петр Андрющенко, "бавовна" посетила Приморский район города.

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Дата публикации
Просмотры
3750
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