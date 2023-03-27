На оккупированной Донеччине раздались громкие взрывы: детонирует склад с боеприпасами окупантов (фото, видео)

Обстоятельства происшествия неизвестны.
В Новотроицком Волновахском районе Донецкой области в понедельник, 27 марта, раздались громкие взрывы. Также слышны звуки детонации боеприпасов оккупационной армии.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и донецкие телеграммы-каналы.
Взрыв в Новотроицком раздался 27 марта. После этого в Сети публикуют видео того, как детонируют вражеские боеприпасы. Также над населенным пунктом виден черный дым.
Пока обстоятельства "бавовны" в этом населенном пункте неизвестны.
Напомним, утром понедельника, 27 марта , во временно захваченном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы, в результате чего разрушены сразу несколько зданий, которые оккупировали россияне.
Также взрывы прогремели и в Мариуполе. Как уточнил советника мэра Петр Андрющенко, "бавовна" посетила Приморский район города.
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