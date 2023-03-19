На оккупированной Херсонщине ликвидировали командира взвода "патрульно-постовой службы": видео

Подрыв произошел, когда так называемый полицейский ехал по поселку Юбилейное. В результате он скончался на месте, его жена и дочь получили ранения.
На оккупированной Херсонщине ликвидировали командира взвода "патрульно-постовой службы" оккупационного ГО ГУ МВД Новой Каховки.
Об этом сообщают пророссийские СМИ.
Отмечается, что 17 марта неизвестный заложил взрывчатку под левое крыло на автомобиле ВАЗ-2121. Им и руководил командир взвода "ППС".
Подрыв произошел, когда "полицейский" ехал по поселку Юбилейное. В результате он умер на месте, его жена и дочь получили ранения.
К слову, жена коллаборанта занимает должность "начальницы штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД" оккупантов.
Следственный комитет РФ по факту гибели "полицейского" возбудил уголовное дело.
Возможно, речь идет о подрыве автомобиля гауляйтера Сергея Москаленко, управлявшего пыточной в Новой Каховке.
Напомним, в Новой Каховке недавно покушались на одного из главных коллаборантов Виталия Гуру. Его пытались взорвать в собственном автомобиле.
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