На оккупированной Херсонщине женщин агитируют воевать за Россию, чтобы "ускорить воссоединение народов": фото

Во временно оккупированной части Херсонской области женщин агитируют воевать против Украины.
Им раздают листовки, в которых призывают "ускорить воссоединение народов".
Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".
Издание опубликовало листовки, в которых призывают жительниц Херсонской области присоединиться к оккупационной армии. В них говорится, что нужно поддержать оккупантов, чтобы "ускорить воссоединение братских народов".
Напомним, оккупанты в Крыму начали строить защитные сооружения на админгранице с Херсонской областью. Также на полуострове продолжается скрытая "мобилизация", а с 19 сентября оккупационные администрации запретили мужчинам выезжать из Крыма на территорию России.
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