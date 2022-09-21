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На оккупированной Херсонщине женщин агитируют воевать за Россию, чтобы "ускорить воссоединение народов": фото

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На оккупированной Херсонщине женщин агитируют воевать за Россию, чтобы "ускорить воссоединение народов": фото

Фото: Риа Мелитополь

Во временно оккупированной части Херсонской области женщин агитируют воевать против Украины.

Им раздают листовки, в которых призывают "ускорить воссоединение народов".

Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".

Издание опубликовало листовки, в которых призывают жительниц Херсонской области присоединиться к оккупационной армии. В них говорится, что нужно поддержать оккупантов, чтобы "ускорить воссоединение братских народов".

© Риа Мелитополь
Фото: Риа Мелитополь
© Риа Мелитополь
Фото: Риа Мелитополь

Напомним, оккупанты в Крыму начали строить защитные сооружения на админгранице с Херсонской областью. Также на полуострове продолжается скрытая "мобилизация", а с 19 сентября оккупационные администрации запретили мужчинам выезжать из Крыма на территорию России.

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