На оккупированной Херсонской области россияне прикрываются местными жителями как "живым щитом"

В частности, россияне заселяются в человеческие дома.

На оккупированной территории Херсонской области военные Российской Федерации прикрываются местными жителями как живым щитом.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ 1 июля.

Отмечается, что оккупационная армия РФ продолжает прикрываться гражданскими людьми на захваченном левобережье Херсона.

"В селе Тополовка Новокаховской территориальной общины российское военное командование расселяет военнослужащих в частных домах, где живут гражданские люди", – говорится в сообщении.

Напомним, на временно оккупированных украинских территориях россияне отказываются лечить детей, у которых родители не имеют российского паспорта или не поддерживают Россию. В частности, с июня детям, больным диабетом и другими хроническими болезнями, не дают бесплатные лекарства, если родители не имеют российского паспорта.

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