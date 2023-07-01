Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На оккупированной Херсонской области россияне прикрываются местными жителями как "живым щитом"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
136
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На оккупированной Херсонской области россияне прикрываются местными жителями как "живым щитом"

На левобережной Херсонской области военные РФ прикрываются местными как "живым щитом". / Фото: Associated Press

В частности, россияне заселяются в человеческие дома.

На оккупированной территории Херсонской области военные Российской Федерации прикрываются местными жителями как живым щитом.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ 1 июля.

Отмечается, что оккупационная армия РФ продолжает прикрываться гражданскими людьми на захваченном левобережье Херсона.

"В селе Тополовка Новокаховской территориальной общины российское военное командование расселяет военнослужащих в частных домах, где живут гражданские люди", – говорится в сообщении.

Напомним, на временно оккупированных украинских территориях россияне отказываются лечить детей, у которых родители не имеют российского паспорта или не поддерживают Россию. В частности, с июня детям, больным диабетом и другими хроническими болезнями, не дают бесплатные лекарства, если родители не имеют российского паспорта.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
136
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация