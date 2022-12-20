На оккупированной Луганщине людям отказывают в медпомощи – все больницы переполнены ранеными россиянами

На оккупированной части Луганской области гражданскому населению отказывают в предоставлении медицинских услуг, поскольку все больницы переполнены ранеными российскими солдатами. В медицинских заведениях не хватает кроватей, вещей, медицинского персонала.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА.

Так, по данным ОВА, еще три гражданских больницы в Луганской области переданы на нужды боевиков.

"Луганская областная клиническая больница, Луганская городская многопрофильная больница № 15 и Железнодорожная больница переданы для пользования российским оккупационным войскам. Местному населению в обслуживании отказывают и предлагают обращаться в другие лечебные учреждения", — говорится в сообщении.

В одной из больниц области сейчас находятся более 1000 раненых боевиков. На всех не хватает медицинского персонала, помощников хирургов. На такое количество пациентов в медучреждениях отсутствуют в достаточном количестве медицинские препараты и даже койко-кровати и постельное белье.

Ситуация в Луганской области

Оккупанты переводят все больницы Луганской области для обслуживания своих раненых военных из-за значительных потерь среди личного состава.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районах Стельмаховки, Червонопоповки. Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Силами противовоздушной обороны за прошедшие сутки были сбиты два вражеских вертолета.

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