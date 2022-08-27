На оккупированной Луганщине новая "власть" не готовится к отопительному сезону: Гайдай о реалиях "русского мира"

Во временно оккупированных городах Луганской области новая "власть" не ведет никакой подготовки к началу отопительного сезона. Не ремонтируют оккупанты и поврежденные дома, где до сих пор остаются люди.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в захваченных городах не проверяют уцелевшие и не восстанавливают разрушенные теплотрассы, не ремонтируют котельные. Оккупационные власти не готовы провести опрессовку системы отопления.

"Людям трудно будет удержать в своих домах температуру выше нуля. В тысячах квартир окна и стены остаются разбитыми до сих пор. Некоторые из горожан после очередей в несколько недель получили в качестве компенсации строительные материалы, но кто им восстановит пробел в капитальной стене? Сколько выдержат? окна, зашитые деревом или фанерой", — подчеркнул Гайдай.

По его словам, в Рубежном оккупационные власти откровенно говорят людям, что, по проекту, окна в многоэтажках с деревянными рамами, а потому только они подлежат восстановлению. Впрочем, большинство квартир и зданий имеют установленные современные стеклопакеты. Их люди должны заменять только за свой счет.

"Это реалии "русского мира" за пять дней до осени, когда температура воздуха начнет стремительно падать", — подчеркнул Гайдай.

Как сообщалось, по словам Гайдая, россияне во время наступления разрушали все на своем пути. Именно поэтому некоторые населенные пункты после деоккупации придется восстанавливать практически с "нуля".

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