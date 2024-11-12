На оккупированной Луганщине возле жилого дома в городе Алмазная упала ФАБ-500: что известно

На временно оккупированной территории Луганщины ФАБ-500 упала возле жилого дома в городе Алмазная, более 50 жителей эвакуировали.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Как выяснила ASTRA, 10 ноября в оккупированном городе Алмазная под Стахановым (Луганская область) у жилого дома на улице Аврора нашли неразорвавшуюся ФАБ-500. У 83-летней пенсионерки, проживающей в этом доме, поврежден гараж и легковой автомобиль. Сама она не пострадала.

Город Алмазная на оккупированной территории Луганской области

Жителей улицы Аврора и всех прилегающих улиц эвакуировали в общежитие в Стаханове, всего эвакуировались более 50 человек, сообщают источники ASTRA. Также в этот день было перекрыто движение по улице Аврора и по прилегающим к ней улицам. Местные оккупационные "власти" публично о падении авиационной бомбы не сообщали.

Ранее ASTRA выяснила, что 28 октября российский самолет уронил бомбу на село в 6 км от Белгорода. Таким образом, редакции ASTRA стало известно о как минимум 142 случаях падения авиабомб ФАБ в России и на подконтрольных России территориях Украины за 2024 год. Чаще всего падают ФАБ-250 и ФАБ-500. Обычно при внештатном сходе они не взрываются — снаряды постфактум уничтожают взрывотехники. Такие корректируемые авиабомбы ВС РФ используют для атак, в частности, на Донецкую и Харьковскую области – а также город Харьков.

Напомним, в Кривом Роге из-под завалов дома, в который накануне Россия попала баллистикой, извлекли тела троих детей.

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