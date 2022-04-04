На оккупированной территории Запорожья враг размещает вооружение и технику возле человеческих жилищ

Захватчики занимаются мародерством и ограблениями.

В Пологовском районе Запорожской области оккупанты страны-агрессора России обстреливают мирные населенные пункты, а также применяют насилие к местным жителям.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

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Отмечается, что русские захватчики занимаются мародерством и ограблениями. Таким образом, они пытаются улучшить свое материальное положение за счет так называемых "трофеев".

Кроме того, враг проводит фильтрационные мероприятия и размещает вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилой инфраструктуры населенных пунктов по всей временно оккупированной территории Запорожского края.

К слову, в течение вечера 3 апреля и утра 4-го украинские защитники в Запорожье уничтожили 12 оккупантов, четыре боевых бронированных машин, один 120 мм миномет и три автомобиля, а 12 военнослужащих РФ ранили.

Как сообщалось, в Минобороны рассказали, что на самом деле замышляет армия РФ. В Украине, несмотря на незначительный уход российских оккупационных войск с некоторых территорий остается риск эскалации и есть вероятность ракетных ударов, в том числе и по крупным городам.

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