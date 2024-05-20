На оккупированную Луганщину дважды в день пришел "хлопок": детали и видео

В течение 20 мая захватчики на Луганщине получили два "поздравления".

В оккупированный Должанск на Луганщине пришел "хлопок" — там горит склад с горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА.

"Утром – в Луганске, где о настоящих потерях, конечно, умалчивают. "Добрый вечер, мы из Украины!" звучало сегодня в Должанске (бывшем Свердловске)", – говорится в сообщении.

В Должанске взорвался склад с горюче-смазочными материалами. Пожар захватчики пытаются локализовать, но инфраструктуру не спасут.

"За этот месяц это уже третий уничтоженный на территории так называемой "лнр" объект, где хранились продукты переработки для военных РФ. Запасов горючего у них становится меньше. Уменьшается и количество россиян на оккупированной Луганщине. Продолжение следует", — отметили в ОВА.

В оккупированном Довжанске горит склад с горючим

Ранее сообщалось, что в Джанкое разведка обнаружила радиолокационные станции врага.

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