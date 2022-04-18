На оккупированных территориях без вести пропали более 1100 мирных жителей

Полиция также задокументировала факты незаконного лишения свободы 544 мирных граждан.
Более 1100 гражданских исчезли на территориях, которые находились и находятся под оккупацией.
Об этом сообщил Сергей Пантелеев, заместитель начальника главного следственного управления НПУ.
Полиция уже открыла почти 900 производств по этим фактам.
Полиция также задокументировала факты незаконного лишения свободы 544 мирных граждан.
В НПУ напомнили о наличии горячей линии для родственников людей, погибших или пропавших в результате военной агрессии РФ – 089420186.
Напомним, во Львове обломок вражеской ракеты попал на территорию детского приюта.
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