На оккупированных территориях гражданские не получают медицинской помощи и лекарств – Зеленский

На оккупированных территориях гражданские не получают медицинской помощи и лекарств – Зеленский

Российские военные разрушают инфраструктуру Украины, в частности – медицинскую.

Оккупанты уже повредили или полностью уничтожили почти 400 медицинских учреждений: больниц, роддомов, амбулаторий.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Главнокомандующий также сообщил, что на временно оккупированных территориях катастрофическая ситуация с медициной. Больные не могут получить необходимое лечение, кроме этого не хватает лекарств.

"Россия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, которые мы и представить не могли еще несколько месяцев назад. Это фактически полное отсутствие лечения для больных раком. Это крайне усложненный или полностью отсутствующий доступ к инсулину для больных сахарным диабетом. Это невозможность провести хирургические операции... Это даже просто нехватка антибиотиков! Вот это последствия российской оккупации для части нашей земли, для части нашего народа, который мы должны освободить от захватчиков", — отметил президент.

71-й день войны: Зеленский обратился к украинцам и британцам

Напомним, в четверг, 5 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с 43 президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем Бушем.

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