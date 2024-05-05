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На оккупированных территориях людей хотят заставить смотреть "инаугурацию" Путина — ЦНС

На оккупированных территориях людей хотят заставить смотреть "инаугурацию" Путина — ЦНС

Захватчики хотят заставить жителей оккупированных территорий смотреть "инаугурацию" Путина / Фото: Сайт сообщества KibOrg

В школах, коммунальных предприятиях, площадях населённых пунктов будут установлены экраны с трансляцией безумного действа.

Российские захватчики в принудительном порядке хотят заставить жителей оккупированных территорий смотреть онлайн-трансляцию так называемой "инаугурации" российского диктатора Путина.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"7 мая в Москве устроят цирковое представление под названием "инаугурация президента РФ", пересмотр которого будет обязательным для жителей временно оккупированных территорий", — говорится в сообщении.

В ЦНС заявили, что в школах, коммунальных предприятиях, площадях населенных пунктов будут установлены экраны с трансляцией безумного действа.

"Просмотр очередных не связанных рефлексий международного преступника станет обязательным для учащихся, бюджетников и других слоев населения", — говорится в сообщении ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики распродают присвоенные земли на Азовском побережье.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне отвезли пропагандистов на оккупированные территории.

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