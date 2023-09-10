На оккупированных территориях проходят "взрывные" выборы – Федоров рассказал подробности

На днях в Запорожской области был уничтожен штаб "Единой России".

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что на оккупированных территориях проходят "взрывные" выборы для России. Потому что движение сопротивления не останавливается и продолжает ликвидировать врага и принимающих участие в организации этого фейка, которое оккупанты называют "выборами".

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Иван Федоров рассказал подробности о взрыве в Пологах Запорожской области, где уничтожили штаб "Единой России".

"Что касается штаба в Пологах, то там пострадали десятки людей, "200-х и 300-х" вывозили либо в крематорий, либо в Мелитополь. Это не единственная удачная ликвидация врагов. Также мы информировали о том, что вчера в Новой Каховке была ликвидирована машина, на которой враги развозили бюллетени, а также ездили по домам и пытались террором заставить наших жителей проголосовать за ту или иную партию", — сказал он.

Мэр Мелитополя также добавил, что "взрывные" выборы для оккупантов начались 29 августа с Новой Каховки, затем продолжились в Бердянске, Мелитополе, Пологах и так далее.

"Но в целом если посмотрим на эти 10 дней террора, когда враг пытается организовать фейковую "съемку фильма "Выборы", то ежедневно идет ликвидация врага", — резюмировал он.

Напомним, в Крыму активисты движения сопротивления разместили в разных городах полуострова патриотические символы и надписи в поддержку Украины и в знак протеста против так называемых "выборов РФ" (фото).

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