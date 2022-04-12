На оккупированных территориях россияне размещают технику в жилой застройке и переодеваются в гражданское

На оккупированных территориях россияне размещают технику в жилой застройке и переодеваются в гражданское

Войска РФ распространяют информационные бюллетени с искаженной информацией.

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей российские захватчики размещают технику в жилой застройке.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что армия русской Федерации размешивает и технику, и собственных солдат в жилой застройке и центральных районах захваченных городов и сел. Кроме того, подмечены случаи ведения врагом страны-агрессорки боевых действий в гражданской одежде.

ОГА также отмечают, что российские войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического влияния на жителей оккупированного Запорожья. В частности, распространяют информационные бюллетени с искаженной информацией о ходе боевых действий, а также собственным обоснованием так называемой специальной военной операции. Кроме того, россияне навязывают гражданам Украины оформление социальных выплат, в том числе российские пенсии.

Как сообщалось, на оккупированных территориях Запорожья россияне ищут мужчин призывного возраста: отправляют в военкоматы. Кроме того, оккупанты запугивают и давят на родных украинских полицейских. Чтобы создать из них отряды так называемой "народной милиции".

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