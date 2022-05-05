На оккупированных территориях россияне разместили военные госпитали – Генштаб

Оккупанты несут постоянные потери боевого состава. Для того чтобы лечить раненых враг начал использовать больницы на временно захваченных территориях.

В частности, российские военные обустраивают военные госпитали.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

К слову в Харьковской области зафиксировано, что на базе Купянской городской больницы оккупанты обустроили госпиталь.

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"В связи с постоянными санитарными потерями личного состава, противник осуществляет наращивание системы медицинского обеспечения войск, используя сеть гражданских лечебных учреждений на временно занятых территориях Харьковской области. На базе Купянской городской больницы оккупантами был обустроен госпиталь", — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска продолжают наступление на востоке Украины, чтобы установить контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и создать сухопутный коридор в оккупированный Крым.

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