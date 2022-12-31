На оккупированных территориях украинцев заставляют брать российские паспорта — ЦНС

Украинцам угрожают увольнением, если они отказываются от российского гражданства

Российские агрессоры на оккупированных территориях требуют от украинских граждан, работающих в бюджетной сфере, получать паспорт РФ. Также их принуждают писать заявления на отказ от украинского гражданства.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Если украинцы отказываются от гражданства страны агрессора, людям угрожают увольнением с работы.

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"Враг пытается проводить принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях. Оккупационные администрации донесли до врачей, коммунальщиков и других, что им необходимо получить российские паспорта, если они хотят дальше работать. Кроме того, они должны написать заявление об отказе от украинского гражданства", — говорится. в сообщении.

Также в ЦНС заявили, что на оккупированных территориях россияне открывают центры занятости, но принимают на учет только тех людей, которые примут российское гражданство.

Напомним, ранее сообщалось, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях и фейковое присоединение "новых регионов России". Он назвал это "пиар-постановкой в театре чудовищ".

Кроме того, мы ранее информировали, что коллаборантка из Херсона, которую объявили в розыск, сама пришла "с повинной" в милицию.

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