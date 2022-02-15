На оккупированных территориях Украины выросло количество российских инспекторов — разведка

На данный момент украинские разведчики проверяют оккупационные войска на способность приведения к наивысшей боевой готовности.
Украинские разведчики зафиксировали увеличение количества инспекционных групп высших органов военного управления Вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
По информации Главного управления разведки Минобороны, командование ВС РФ усиливает контроль в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов.
Пока украинские разведчики проверяют оккупационные войска на способность приведения к наивысшей боевой готовности.
"С конца прошлой недели на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях отмечено увеличение количества инспекционных групп высших органов военного управления ВС РФ. Проверяются подразделения соединений и частей оккупационных войск на способность приведения в высшие степени боевой готовности с совершением маршей в определенные районы (на полигоны) и укомплектованность личным составом", - говорят в Минобороны.
Кроме того, российские оккупационные администрации вместе с оккупационным командованием продолжают активно укомплектовывать личным составом первый и второй армейские корпуса.
"Совершаются рейды по частным предприятиям, общественным местам с целью выявления лиц, пригодных к военной службе, которые уклоняются от учета в оккупационных военкоматах", — сообщили в Минобороны.
Напомним, на неподконтрольную Украине часть Донбасса окупанты завозят наемников из частных российских военных компаний.
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