На оккупированных территориях Украины выросло количество российских инспекторов — разведка

На данный момент украинские разведчики проверяют оккупационные войска на способность приведения к наивысшей боевой готовности.

Украинские разведчики зафиксировали увеличение количества инспекционных групп высших органов военного управления Вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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По информации Главного управления разведки Минобороны, командование ВС РФ усиливает контроль в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов.

Пока украинские разведчики проверяют оккупационные войска на способность приведения к наивысшей боевой готовности.

"С конца прошлой недели на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях отмечено увеличение количества инспекционных групп высших органов военного управления ВС РФ. Проверяются подразделения соединений и частей оккупационных войск на способность приведения в высшие степени боевой готовности с совершением маршей в определенные районы (на полигоны) и укомплектованность личным составом", - говорят в Минобороны.

Кроме того, российские оккупационные администрации вместе с оккупационным командованием продолжают активно укомплектовывать личным составом первый и второй армейские корпуса.

"Совершаются рейды по частным предприятиям, общественным местам с целью выявления лиц, пригодных к военной службе, которые уклоняются от учета в оккупационных военкоматах", — сообщили в Минобороны.

Напомним, на неподконтрольную Украине часть Донбасса окупанты завозят наемников из частных российских военных компаний.

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