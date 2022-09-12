На оккупированных территориях в южных областях россияне усилили репрессии против населения – Гуменюк

Захватчики с двойной силой и энтузиазмом выискивают возможных участников сопротивления, усиливают террористические меры к мужчинам, которые находятся на оккупированной территории.

На оккупированных территориях в южных областях Украины россияне усилили репрессии против населения.

Об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"К сожалению, это правда: когда Вооруженные силы Украины начали наступление, враг усилил репрессивные методы против населения на оккупированных территориях... Они с двойной силой и энтузиазмом выискивают возможных участников сопротивления, усиливают террористические меры к находящимся на оккупированной территории мужчинам. Продолжают практику подворовых обходов и изыскания на людях тех самых татуировок", — сказала Гуменюк.

В то же время, речь о проведении на Херсонщине так называемого "референдума" о присоединении области к РФ не идет. По ее словам, оккупанты даже не могут сформировать комиссии, которые бы работали или имитировали подготовку к "референдуму".

Также Гуменюк сообщила, что россияне изменили риторику относительно составляющей безопасности, "поскольку им очень опасно, очень тревожно даже на тех территориях, которые они считали стабильно оккупированными".

"Они усиливают полицейские мероприятия вокруг Херсона, зажимая его в тесное кольцо блокпостов и дополнительных патрулей. Но, тем не менее, внутри этого кольца все же срабатывает наш огневой контроль, и район сосредоточения техники и вооружения был сегодня поражен", — рассказала Гуменюк.

Напомним, Вооруженные силы Украины за последние две недели освободили около 500 квадратных километров территории в Херсонской области. ВСУ удалось деоккупировать пять населенных пунктов: Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Ставок.

Как украинских воинов встречают на освобожденных землях

Читайте также: