На оккупированных территориях враг распространяет фейки о принудительной мобилизации в Украине — СНБО

Россия пытается любыми методами дискредитировать Украину. В частности, для этого распространяет фейки.
На временно оккупированных территориях враг распространяет дезинформацию о том, что в Украине якобы принудительно мобилизуют всех мужчин, которые эвакуировались с захваченных территорий.
Об этом говорится в сообщении ЦПД при СНБО.
"Среди жителей временно оккупированных населенных пунктов захватчики активно распространяют информацию о якобы общей принудительной мобилизации всех мужчин, которые выезжают на подконтрольную Украине территорию. Подобные слухи оккупанты распространяют также на собственных блокпостах", — говорится в сообщении.
Оккупанты объясняют это тем, что якобы мобилизация необходима для пополнения Вооруженных сил Украины, которые несут огромные потери в боевых действиях.
Впрочем, в СНБО предостерегают, что враг распространяет фейк для того, чтобы люди не выезжали из временно оккупированных населенных пунктов. Именно это может привести к усложнению ведения боевых действий украинской армии.
Напомним, ранее российская пропаганда начала распространять фейки, что якобы за ленд-лиз будут расплачиваться многие будущие поколения граждан Украины. Предоставляем опровержение от ЦПД при СНБО, согласно самому документу.
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