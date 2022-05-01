На оккупированных территориях враги воруют медицинское оборудование, выгоняют больных и заставляют лечить своих раненых – разведка

На оккупированных территориях враги воруют медицинское оборудование, выгоняют больных и заставляют лечить своих раненых – разведка

На временно оккупированных территориях русские военные совершают произвол: они не позволяют гражданским пользоваться медицинскими услугами.

В общем, оккупанты не дают ввозить лекарства с подконтрольных Украине территорий, выгоняют местных из больниц, чтобы лечить своих раненых, и вывозят медицинское оборудование.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Соответствующие случаи были зафиксированы в Запорожской, Харьковской, Херсонской и Луганской областях.

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Из инфекционного отделения Старобельска, Луганской области, оккупанты вывезли все оборудование, в частности – аппараты ИВЛ, необходимые для критических случаев заболевания COVID-19.

В областном противотуберкулезном диспансере Волчанска, Харьковская область, больным с открытой формой туберкулеза отказали в оказании медицинской помощи и выгнали на улицу. Помещение больницы заполняют ранеными россиянами. Медицинский персонал вынуждают лечить оккупантов. При этом все медики проходят процедуру проверки на полиграфе. Не прошедших принудительно отправляют на передовую.

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А в Балаклее все больницы заполнены ранеными оккупантами. Медицинский персонал принудительно вынуждают работать. Украинцы, которые остались на временно оккупированной территории, остались без медицинской помощи.

В помещении Пологовской центральной районной больницы, Запорожская область, оккупанты обустроили склад боеприпасов. Персоналу запрещают лечить местных жителей.

Врачей Олешковской районной больницы и городской больницы Голой Пристани, Херсонская область, заставляют лечить оккупантов. Медицинским работникам запретили эвакуироваться.

"Граждане, которые остались на оккупированных территориях, практически отрезаны от медицинских услуг. Закрываются заведения, не хватает врачей, запрещено доставку лекарств с подконтрольных Украине территорий", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты в Чернигове уничтожили все медицинские учреждения, которые были в городе, три из них не подлежат восстановлению.

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