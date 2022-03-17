На оккупированных территориях захватчики расстреливают, грабят и издеваются над мирным населением — полиция

По словам Небитова, люди оставались без света, газа, пищи и воды.
Полиция Киевской области, как и другая, работает в усиленном режиме.
Об этом заявил в четверг, 17 марта, начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небитов во время брифинга.
"Прежде всего, нас очень беспокоила эвакуация людей, оказавшихся в зонах оккупации, в зонах боевых действий, ведь фактически люди оставались без света, без газа, без еды, без воды. Более того, они страдали от издевательств оккупантов. Мы получали неоднократные факты о том, что людей расстреливают, есть избиения, есть мародерства, есть ограбления и другие издевательства", — отметил он.
За последние две недели полиции Киевской области удалось вывезти более 70 тысяч человек. Многие люди также покидали оккупированные населенные пункты на собственном транспорте.
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