На оккупированных территориях захватчики размещают личный состав и технику в густонаселенных районах — Центр сопротивления

На временно оккупированных территориях Украины враг избрал стратегию размещения личного состава и боевой техники в густонаселенных районах.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях российские оккупационные войска избрали стратегию размещения личного состава среди гражданского населения. Боясь диверсий со стороны наших партизан, россияне прячутся за спинами гражданских. Также оккупанты размещают оборудование и военную технику во дворах жилых кварталов, рядом с детскими площадками", — говорится в сообщении.

В Центре сопротивления отметили, что россиянам не удастся таким образом укрыться от украинского подполья – каждый захватчик заплатит справедливую цену за вторжение на украинскую землю.

Напомним, в пятницу, 17 февраля, с территории Российской Федерации войска государства-агрессора были обстреляны из самоходных артиллерийских установок и ракетных систем залпового огня приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей. За полтора часа было выпущено более 50 снарядов.

Пережить разлуку, потерю и тоску: советы от психолога - Анна Кушнерук

Читайте также: