На оккупированных территориях Запорожской области оккупанты похищают людей

ИНФОРМАЦИОННО-БОЕВОЕ СВЕДЕНИЕ СИЛ ОБОРОНЫ ПО СДЕРЖАНИЮ РОССИЙСКОГО УТРОЖЕНИЯ НА ЗАПОРОЖСКОМ НАПРАВЛЕНИИ (с 23.00 12.04. по 23.00 13.04.202) По состоянию на 23:00 13 апреля обстановка на юго-восточном направлении остается напряженной, но контролируемой. Остается высокой угроза активизации действий российских кафиров с целью продвижения в Запорожье. Существенных изменений в положении и характере действий подразделений сил обороны на определенных рубежах не произошло. Российские террористические войска продолжают нарушать международные конвенции по правилам ведения войны и нормам международного гуманитарного права, за которые они обязательно понесут наказание. Захватчики вели обстрелы по населенным пунктам области с применением реактивной системы залпового огня «Град», ствольной артиллерии, 120 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по следующим направлениям: Орехов, Новоандреевка, Гуляйполе, Степногорск, Железнодорожное, Павло. Нанося ракетные и артиллерийские удары враг уничтожает гражданскую инфраструктуру, пути сообщения, электростанции и жилые дома, постоянно ставит под угрозу жизнь гражданских граждан. Кроме этого, захватчики путем проведения лживой пропаганды, угроз и физического давления на руководителей легитимных органов местной власти и их семьи, местное население продолжают попытки организовать проведение фейковых выборов с целью создания пророссийских органов власти. Проводят мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей оккупированных территорий Запорожского края. Для этого осуществляют распространение информационных бюллетеней и телеграмм-пабликов с искаженной информацией. Оккупанты в очередной раз обстреляли Гуляйполе. В результате обстрела вражеский снаряд попал в общеобразовательную школу. Здание фактически разрушено. Именно в этой школе жители скрывались от обстрелов. К счастью, пострадавших нет. Во время обстрела российскими террористами села Новоселовка Пологовского района снаряд попал в жилой дом, в результате чего 10-летний мальчик получил тяжелые ранения. За его жизнь сражаются врачи. В Мелитополе и Бердянске отдельные пособия оккупантов среди руководителей местных учебных заведений, подражая террористическим методам запугивают родителей и учеников, угрожая им исключением, а педагогов склоняют к сотрудничеству Следует отметить, что такие факты не многочисленны, так как большинство педагогов написали заявления на увольнение работать на кафиров. Но, как видим, есть позорные исключения. В Днепрорудном россияне подражая террористическим методам начали устанавливать свою незаконную местную власть. Оккупанты заняли помещение городского совета и отделение полиции. Российские кафиры продолжают совершать военные преступления и похищать людей. Установлено, что в марте 2022 оккупанты РФ, находясь на территории пгт. Каменское, Пологовского района, незаконно лишили свободы местного жителя. (нарушено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). В пгт. Каменка, Пологовского района, российские террористы незаконно лишили свободы местного жителя, 1971 года рождения и под угрозой применения насилия в условиях военного положения, завладели денежными средствами в сумме 40 000 долларов США и принадлежащим последнему автомобилем «Nissan X-trail». (нарушено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). г. Бердянск, кафиры незаконно проникли в помещение коммунального учреждения «Бердянский гериатрический пансионат» и похитили директора учреждения. Поступила информация, что 11.04.2022 в обеденное время военные РФ, в центральной части г. Бердянск, орки задержали инспектора по реагированию патрульной полиции Бердянского РВП, старшего лейтенанта полиции, которого вывезли в неизвестном направлении, до сих пор его местонахождение неизвестно. Российские «дикари» продолжают заниматься мародерством. в г. Роды, российские преступники незаконно завладели двумя автобусами «ПАЗ», находившимися на территории частного двора. В Мелитопольском районе, с. Александровка, военные РФ с территории двора, незаконно завладели автомобилем "Рено Кенго". Военнослужащие Сил обороны продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию российской агрессии, предоставляют адекватный ответ врагу и уничтожают его живую силу и технику. За прошедшие сутки благодаря умелым действиям и мастерству, наших воинов уничтожено: ▫️ личного состава/ 7 человек, 5 ранены; ▫️ боевых бронированных машин/ уничтожено 2 ед; Вместе с этим стало известно, что в Мелитополе в период с 20.03 по 12.04.2022 во время ночных патрулирований в городе «неизвестными людьми» было ликвидировано 70 оккупантов России, в том числе и «кадыровцев». Причина смерти «заблудившихся» – ножевые и огнестрельные ранения. Есть данные, что это результат работы украинского движения сопротивления Мелитополя. в Энергодаре русские оккупационные войска готовят очередной фейк. С задействованием российских пропагандистов они планируют сделать сюжет о якобы обнаруженном схроне с большим количеством взрывчатки и боеприпасов. И преподнести это планируют так, будто указанный схрон был оборудован диверсионной группой ВСУ. Очередной пропагандистский вброс направлен на дискредитацию Вооруженных сил Украины в медиапространстве. Подразделения бригады территориальной обороны продолжают выполнять поставленные задачи, ведут оборонительные действия, нанося потери противнику. Подразделения ГСЧС проводят ликвидацию последствий в местах, где были произведены артиллерийские обстрелы, очищают местность от мин и взрывных предметов. Вчера сотрудники ГСЧС с помощью спецавтомобилей отбуксировали из-за грунтового переезда в селе Каменское Васильевского района 3 гуманитарных колонны (21 автобус), которые из-за непогоды не смогли продолжать движение. г. Запорожье продолжает жить в прифронтовых условиях. Продолжают стабильно работать коммунальные службы, предприятия критической инфраструктуры. Временно неподконтрольными территориями области остаются населенные пункты: Бердянского района, Мелитопольского района, Васильевского района, Пологовского района (кроме г. Орехов и Гуляйполе). Отсутствует мобильная связь операторов «Водафон» и «Киевстар» в г. Пологи, г. Токмак, г. Гуляйполе, г. Каменка-Днепровская и пгт. Веселое. Продолжается направление гуманитарных грузов на оккупированные территории области. Военная администрация собирает списки потребностей и по ним отправляет гуманитарные грузы, чтобы обеспечить жителей всех районов необходимым. В Запорожье прибыло 30 вынужденных переселенцев, эвакуированных из Гуляйпольской территориальной общины. Люди получили необходимую помощь в областном центре. Уважаемые жители Запорожской области и Запорожья! Украинские военнослужащие продолжают мужественно и мастерски сдерживать нашествие агрессора, нанося ему потери в живой силе и технике ежедневно. Враг понимая, что на суше успеха у него нет, переходит к террористическим действиям, с целью посещения страха, разъединить и уничтожить наш боевой дух. Мы украинцы, мы на своей земле, на земле наших славных предков и на земле наших детей! Сохраняем спокойствие! Готовим город Запорожье и область к обороне и уничтожению кафиров. Итого победим!